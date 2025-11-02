１１月２日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１５頭立て）はヒシアイラ（牡２歳、栗東・池江泰寿厩舎、父モーリス）が直線で抜け出し新馬勝ちを挙げた。勝ち時計は１分３５秒９（良）。

好スタートを決めた。スローペースだったこともあり、道中はハナに立つ勢いで先団を追走。３コーナー付近では頭を上げるような動きを見せたが、それでも鞍上の荻野極騎手が折り合いを付けた。直線では残り２００メートル付近で瞬発力のある末脚を繰り出すと、スピードの違いを見せつけた。終わってみれば２着に２馬身差の快勝だった。

追い切りでも１週前、当週とCWコースでラスト１ハロン１１秒０、１１秒２の好時計をマークし、単勝１番人気に推されていた同馬。荻野極騎手は「性格も良くて扱いやすかったですね。進みが良すぎたので、抑えるのに時間がかかってしまいました。途中からは上手に走れていましたし、この先も楽しみです」とレースぶりを評価した。

管理する池江調教師は「練習よりスタートが速かった。安心して見ていられました。極くんが将来のことを考えて控えるレースをしてくれた。テンションの高い馬だから心配していたけどね」と安堵（あんど）した表情を見せた。次走は未定で、一度放牧に出す予定だ。