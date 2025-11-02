清野菜名、トトロの着ぐるみ姿×お茶目なポーズ披露「可愛すぎる」「何でも似合っちゃう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/02】女優の清野菜名が10月31日、自身のInstagramを更新。映画「となりのトトロ」（1988年）のトトロの仮装を披露した。
◆清野菜名、トトロ仮装公開
清野は「先日31歳になりました。清野です」と31歳の誕生日を迎えたことを報告。「今年は中トトロでハッピーハロウィーン」と記してトトロの着ぐるみ姿を公開し、メガネをかけて頬杖をついた鏡越しの笑顔ショットと横から写した全身ショットを披露した。
◆清野菜名の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が上がるとともに「可愛すぎる仮装」「何でも似合っちゃう」「癒された」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
