天皇賞・秋で、またしても「ノーザンファーム天栄帰り」が主役になるかもしれない。

近５年で４勝――勝率４０％という驚異のデータを誇るこのローテに、今年はアーバンシックが該当。夏のリフレッシュを経て、舞台は最も力を発揮できる東京コース。データと臨戦過程、すべてがそろった。

近５年の天皇賞・秋は、すべて「ノーザンファーム系の放牧帰り馬」が勝利している。

中でも注目すべきは、ノーザンファーム天栄帰りの馬。アーモンドアイ、イクイノックスという歴代の名馬がこのパターンで頂点に立っており、近５年の成績は【４・１・１・４】。勝率４０％、３着内率６０％という圧倒的な数字を残している。

今年、この「勝ちパターン」に当てはまるのがアーバンシックだ。夏場は放牧に出てリフレッシュ。近走ではタフな条件の中でも堅実な走りを見せ、着実に地力をつけてきた。

もともと大きなフットワークで速い上がりを使えるタイプ。広く直線の長い東京コースは、まさにこの馬のストロングポイントを生かせる舞台だ。

天栄での充電を経て、心身ともにベストな状態で迎える秋。データも、臨戦過程も、すべてが後押しする一戦になる。