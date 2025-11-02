◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

駒大が２年ぶり最多の１７回目の優勝を飾った。

今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８度目の優勝を果たした青学大は３位だった。

原晋監督（５８）は今大会に向けて「朝日にかける大作戦」を発令。「エースの黒田朝日（４年）にタスキを渡すまでに、どれだけ踏ん張れるか、が鍵になります。もちろん、黒田朝日ひとりに責任を負わせるわけではなく、全員の走りが大事になります。それに今大会は朝日新聞社さん、テレビ朝日さんなどが主催です。テレビ朝日で生中継されます。大会そのものを盛り上げたい。名付けて『朝日にかける大作戦』です！」と原監督は堂々と話していた。

マラソン日本学生記録（２時間６分５秒）を持つ黒田朝日は、原監督が「区間新記録もあり得ます」と予言通りに４９分３２秒の区間新記録をマーク。２２年に駒大の田沢廉（現トヨタ自動車）がマークした４９分秒３８秒の区間記録を６秒更新した。

６区の飯田翔大（かいと、２年）も区間賞と快走したが、期待の４区の塩出翔太（４年）は区間７位と伸び悩むなど、優勝争いに加わることはできなかった。

「朝日にかける大作戦」は成功も失敗もあり。「やはり、黒田朝日はすごい。飯田も自信になるでしょう。トータルで見れば３位になったのだから、及第点。６０点です」と総括した。

第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）では、大作戦の大成功を目指して巻き返しを図る。「箱根駅伝は勝ちますよ！ この１１年で優勝８回のノウハウがあります」と原監督は言い切った。