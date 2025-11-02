ワールドシリーズ第7戦

米大リーグ・ドジャースは敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の死闘の末に勝利し、21世紀初の世界一連覇を達成した。敗れたブルージェイズは9回1死までリードしながら追いつかれ、32年ぶりのワールドシリーズを逃した。ドジャースに完全アウェーを演出した球場は沈黙が訪れた。

ロジャースセンターに沈黙が訪れた。1点を勝ち越された延長11回1死一、三塁と好機を作ったが、山本由伸を前にあと1本が出ず。最後は併殺で終了。逆転世界一を願った球場のファンは声を失い、頭を抱えるなど沈痛の面持ち。それは選手たちも同様だった。

41歳のシャーザーが5回途中1失点と試合を作り、ドジャース先発・大谷翔平を3回途中3失点KOするなど投打がかみ合った。しかし、1点リードの9回1死に同点ソロを浴び、世界一まであとアウト2つの状況で追いつかれた。そして、延長11回に勝ち越され、終戦。ナインは呆然とした様子でドジャースの歓喜の輪を見つめていた。



