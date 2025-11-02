「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」の復刊企画でお馴染みの(株)書泉からの新たな復刊企画「Re文庫」！その第2弾は澁澤龍彦著『悪魔の中世』（河出書房新社）を復刊。予約は10月31日（金）から開始!!