木村多江、「10年以上ぶりの共演」俳優と“ランチオフショット”「どちらも十年前とお変わりなく」「笑顔がとても素敵」
俳優の木村多江（54）が2日までに自身の公式インスタグラムを更新。久しぶりに共演した俳優との“ランチオフショット”を公開した。
【写真】「10年以上ぶりの共演」俳優と“ランチオフショット”を公開した木村多江
木村が「初日で緊張してた割に10年以上ぶりの共演で嬉しくてずっとおしゃべりしてたなぁ」とつづり、アップしたのは、倉科カナ（37）との2ショット。
2人は、テレ東で放送中のドラマ9『コーチ』（毎週金曜 後9：00）で共演した。木村は警視庁警務部人事二課課長・富永由里。倉科は池袋西署刑事課強行犯係係長・益山瞳役。早く出世したがゆえに年上の部下との関係に悩む益山のもとに、富永から派遣された向井光太郎（唐沢寿明）が指導を行った。
ドラマの公式インスタグラムでも「益山（#倉科カナ ）＆富永（#木村多江 ）のランチオフショットをお届け！」とし、別ショットを投稿していた。
木村の投稿にファンからは「どちらも十年前とお変わりなく」「美しい！」「笑顔がとても素敵」といったコメントが寄せられた。
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。
【写真】「10年以上ぶりの共演」俳優と“ランチオフショット”を公開した木村多江
木村が「初日で緊張してた割に10年以上ぶりの共演で嬉しくてずっとおしゃべりしてたなぁ」とつづり、アップしたのは、倉科カナ（37）との2ショット。
2人は、テレ東で放送中のドラマ9『コーチ』（毎週金曜 後9：00）で共演した。木村は警視庁警務部人事二課課長・富永由里。倉科は池袋西署刑事課強行犯係係長・益山瞳役。早く出世したがゆえに年上の部下との関係に悩む益山のもとに、富永から派遣された向井光太郎（唐沢寿明）が指導を行った。
木村の投稿にファンからは「どちらも十年前とお変わりなく」「美しい！」「笑顔がとても素敵」といったコメントが寄せられた。
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。