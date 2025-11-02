¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆÃ£À®¡¡¥¨¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤¬Æ¹¾å¤²Åê¼ê¡¡½÷Ë¼Ìò¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-4¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë5-4¤Ç¾¡Íø¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯¡¢2²ó¤ÏËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·3²ó¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ÈÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤ËË½Åê¤â¤¢¤ê¥é¥ó¥Ê¡¼3ÎÝ¤Ç¥²¥ì¥íJr.Áª¼ê¤ò·É±ó¤¹¤ë¤È4ÈÖ¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÁª¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó3ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢2²ó1/3¤ò51µå¡¢3Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï4²ó¤Ë¥¹¥ß¥¹ÀþÁª¼ê¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤â¤¢¤ê1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤òºî¤ë¤È¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
6²ó¤âµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÆÀÅÀ¤·2-3¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¤½¤Î¥¦¥é¡¢3ÈÖ¼ê¤Î¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬¥é¥ó¥Ê¡¼2ÎÝ¤«¤é¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÍá¤Ó2-4¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
7²ó¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º2ÅÙÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸Åê¼ê¤ò4ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁíÎÏÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬8²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é5ÈÖ¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁºÆ¤Ó1ÅÀº¹¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8²ó¤Ë¥Î¡¼¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¥·¥ê¡¼¥º2ÅÙÀèÈ¯¤Î¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬5ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£1¿ÍÌÜ¤ò¥µ¡¼¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢2¿ÍÌÜ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç2¥¢¥¦¥È¤È¤¹¤ë¤È3¿ÍÌÜ¤â»°¿¶¤Ë¤È¤ê¡¢9²ó¤Ø1ÅÀº¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È9²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1¥¢¥¦¥È¤Ç9ÈÖ¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬¤Þ¤ï¤ë¤È¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î7µåÌÜ¡¢5ÈÖ¼ê¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥óÅê¼ê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç1ÎÝ2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡¢¤³¤³¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÁ°Æü¤Ë6²ó1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·»³ËÜÅê¼ê¤ÏÀèÆ¬¤Ë¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤ÇËþÎÝ¡£¤½¤ì¤Ç¤â2¿ÍÌÜ¤ò¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ÇËÜÎÝ¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¡¢3¿ÍÌÜ¤Ëº¸Ãæ´Ö¤ØÂçÈôµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²ó¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¬¤é¤âÊáµå¤·3¥¢¥¦¥È¤Ç±äÄ¹Àï¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ±äÄ¹11²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2¥¢¥¦¥È¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç6¿Í¤ÎÅê¼ê¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿2ÈÖ¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤¬¿¿¤óÃæ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤Ä¤¤¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¦¥é»³ËÜÅê¼ê¤Ï¤³¤Î²ó¤âÂ³Åê¡¢ÀèÆ¬¤Ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ìÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç1¥¢¥¦¥È1ÎÝ3ÎÝ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬ºÇ¸å¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¡£¸«»ö¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçµÕÅ¾¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£