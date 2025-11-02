歯磨き上手な柴犬さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で92万4000回再生を突破し、「なんて愛おしいの」「声出さずに開くのがツボｗ」「もう30回は見てる」といったコメントが寄せられることとなりました。

歯磨きを終えた犬

TikTokアカウント「imoko_daigoro_」の投稿主さんは、『大五郎』くんという可愛い柴犬の男の子と暮らしています。大五郎くんの日課は、飼い主さんに歯磨きをしてもらうこと。しっかり磨けたあとは、汚れが残っていないか目視するのも欠かせません。

そこで、歯医者さんがするように「あー」と声を出してみたという投稿主さん。すると、大五郎くんは釣られるようにして口を開けてみせたのです。愛犬のまさかの行動に、投稿主さんも思わず笑いがこみあげます…♪

お利口すぎる姿に感嘆！

しかし、口の中を確認するには少々足らなかった様子。もう一度「あー」と言ってみると、1回目よりも大きく口を開けてくれたといいます。そのおかげで、奥歯までしっかりとチェックすることが出来ました。なぜかちょっぴりムキ顔な表情がたまらない…♡

ちなみに、大五郎くんがこの芸を覚えたのは偶然だったとか。最初は歯磨きが嫌で怒った表情をしていたそうですが、そのたびに投稿主さんが喜ぶので毎回口を開けてみせてくれるようになったそうです。次第に投稿主さんの「あー」というコマンドが付き、こんなやり取りが完成したのだとか…！

たまたま出来上がった一連の流れですが、あまりの可愛さに何度も見たくなってしまいますね。

この投稿には、「この子は世界一かわいい」「こんなに賢い犬を初めて見た」「いーーーも挑戦してみて欲しい(笑)」など、多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊な一面も♡

歯磨き上手な大五郎くんですが、実は甘えん坊な一面もあるのだそうです。投稿主さんがナデナデしていると、うっとりした表情になるといいます。しかし、撫でるのを止めてしまうと…。

まん丸の目でじっと投稿主さんを見つめて、「もう終わり？」と静かに催促してくるのだとか。可愛らしいアピールをする大五郎くんに、いつまでも撫でる手が止まらないという投稿主さんなのでした♡

TikTokアカウント「imoko_daigoro_」には、他にも大五郎くんの可愛い姿がたくさん投稿されています。大五郎くんのファンになってしまった方は、是非チェックしてみてくださいね！

