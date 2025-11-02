¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢Á°ÆüÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬µß±çÅÐÈÄ¤Ç9²óËþÎÝ¥Ô¥ó¥Á¤òÍÞ¤¨¤ë¡¡ÅÓÃæ¤ÇÃæ·ø¤Ë½¢¤¤¤¿¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¹¥Êá
»³ËÜÍ³¿¤¬2ÀïÏ¢Â³¤ÇÅÐÈÄ¡£9²óµß±ç¤ÇÍÞ¤¨¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡¢4¡Ý4¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ°Æü¤ÎÂè6Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤Ë¸òÂå¡£
¡ÚÆ°²è¡Û9²ó1»à¤«¤éµ¯»à²óÀ¸¡ª¥í¥Ï¥¹¤ÎÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¤½¤Î»³ËÜ¤Ï¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤Æ°ì»àËþÎÝ¡£¥É¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥Ð¡¼¥·¥ç¤òÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ËÜÎÝ¤ØÅê¤²¤Æ2¥¢¥¦¥È¡£Æó»àËþÎÝ¤Ç¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ÎÂÇµå¤Ï¡¢¤³¤Î²óÅÓÃæ¤ÇÃæ·ø¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¹¥Êá¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂè4Àï¤ÎÀèÈ¯¤«¤éÃæ3Æü¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢À©µåÎÏ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£½é²ó¡¢2²ó¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢3²ó¤Ï°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ËÃæ±Û¤¨¤Î3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï3²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ3Ã¥»°¿¶¤ÎÆâÍÆ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡2¡Ý3¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÈÖ¼ê¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆºÆ¤Ó2ÅÀº¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡Ý4¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤Ï¡¢Âè5Àï¤Ç7²ó1¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤¬ÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤ÎÂçÃ«¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬ÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï°ì¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Æ22ºÐ±¦ÏÓ¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢8²ó¤Ï°ì»à¤«¤é¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬±¦ÍãÀÊ¤Ø°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤â1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÏÌµ»àÆóÎÝ¤Ç¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥Í¥ë¤¬ÅÐÈÄ¡£32ºÐ¤Îº¸ÏÓ¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9²ó¡¢9ÈÖ¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢4¡Ý4¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
