ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に臨んだ。両軍3勝3敗で迎えた大一番の試合だが、日本では地上波放送がなく、ネット上ではさまざまな声が寄せられた。

今回のWSはNHKが全戦を生中継しているが、優勝のかかる今日の第7戦はNHK BSで放送。地上波放送はなかった。ちなみに前日の第6戦はNHK総合で生中継されていた。

大一番だけにネット上では「最終戦は地上波なし…」「日曜日にWS優勝決まる試合やってるのに地上波で放送してない」「NHKはこれをなぜ地上波にしなかったの」「え！！ドジャースって地上波でやってないの」「もし今日もNHK総合で放送してたら視聴率とんでもない数字取っただろうね」「観たいのに観られない人いますよね」「マジかー」「今日こそ地上波でやるべきだった」と、さまざまなコメントが寄せられた。

この試合は大谷翔平投手が「1番・投手兼DH」で先発出場。さらに山本由伸投手がリリーフ登板。6回1失点で勝利投手となった10月31日（日本時間11月1日）の第6戦に続く、連投のマウンドに立った。