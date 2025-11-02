◇ワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ 4―5 ドジャース（2025年11月1日 トロント）

ブルージェイズの32年ぶり世界一はならなかった。本拠トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でドジャースに延長11回、4―5で逆転負けし、3勝4敗で頂点にあと一歩届かなかった。

ブルージェイズは3回、ドジャース先発の大谷翔平から4番ビシェットが先制3ラン。41歳の先発右腕シャーザーは4回1/3を1失点で交代したが、ポストシーズン（PS）新記録となる同一シーズン15試合目の登板となった右腕バーランドが後続を抑えた。

2―3とされた6回には、8番クレメントが今PS29安打目となる左前打で出塁。2020年にレイズのアロザレーナ（現マリナーズ）がマークした同一シーズンのPS最多安打記録に並ぶと、二盗を決めた無死二塁から、前の打席で死球を受けて乱闘騒ぎとなった9番のA・ヒメネスの右中間適時二塁打で4―2とした。クレメントは8回にも左翼線へ二塁打を放ち、同一PS30安打の新記録を達成した。

7回からは第5戦でWS新人最多記録の12奪三振を樹立した22歳右腕イエサベージが4番手として登板。8回、マンシーのソロ本塁打で4―3と再び1点差に迫られた。8回2死からはクローザーのホフマンが投入されたが、9回1死からロハスに痛恨の同点被弾。その裏、2死満塁でクレメントが山本由伸から左中間へ飛ばした打球はパヘスに好捕されて延長戦へ。延長11回、7番手ビーバーがスミスに勝ち越しソロを浴び、その裏1死一、三塁の好機ではカークが遊ゴロ併殺に倒れた。