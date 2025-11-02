生まれつき割り当てられた性と、心で自覚している性が一致しないなど、性的少数者と呼ばれる人は、国内で13人に1人いると言われています。その一つ、「両性愛者」であることを公表し、鹿児島市を中心に活動するシンガーソングライターがいます。「自分の周りにいないのではなく、見えていないだけ」。自身の経験や思いを言葉に乗せて届ける――――その姿を追いました。

■「二つのスカート」に込めた初恋の記憶

10月12日・・・。鹿児島市で行われた街頭パレード。



（参加者）

「かごしまレインボープライドです。プライドパレードやってます」

性的少数者の人たちが、より自分らしく前向きに生きられる社会の実現を目指して、全国で行われているのが『レインボープライド』です。鹿児島市で開催は今回が初めてで、性の多様性を意味するレインボーフラッグを持ち、約2.6キロを歩きながら、性的少数者に対する理解を求めるよう訴えました。

その中の１人、よしむらさおりさん（34）。鹿児島市を中心に、シンガーソングライターとして活動しています。



（よしむらさおりさん）

「鹿児島だと、まだまだ可視化されづらいところがある。一緒にこの土地に住んでいる。一緒にいることを伝えられたら」



よしむらさんも、当事者の1人です。

国内に13人に1人と言われる性的少数者。その総称として使われる 「LGBTQ」は、Lが女性が女性を愛するレズビアン、Gが男性が男性を愛するゲイ、Bが男性と女性の両方の性を愛するバイセクシャル、Tが体の性と心の性が一致しないトランスジェンダー、Qが自身の性のあり方について特定しない人や、分からない人を指すクエスチョニングを表します。

よしむらさんは、男性と女性の両方の性を愛するバイセクシャルであることを公表しています。熊本県の出身で、5歳からピアノを習い始め、音楽を本格的に学ぼうと高校では声楽を専攻できる学校に入学。鹿児島の大学を卒業し、25歳のときに「二つのスカート」という曲でデビューしました。

（『ニつのスカート』／歌詞）

「痛くて、苦い気持ちも全部覚えてたい。風に揺れる二つのスカート。閉じ込めた思いは行き場もなく、あなたの夢を見る」

（よしむらさおりさん）

「私が高校生のときに、初めて女の子のことを好きになったときの気持ちを歌っていて、その時は片思いだったので、思いの曲として形にしている」

■「違いを受け入れる心構えを」音楽と講演で伝える思い

よしむらさんは、5年前に男性と結婚。籍を入れない“事実婚”を選びました。



（よしむらさおりさん）

「結婚の制度自体に、疑問を持っているところがある。選択的夫婦別姓も、まだ実現していない。同性婚も婚姻の平等も果たせていない中で、自分たちがその制度を使うのは違うのではないかと感じていて、今のような形を取っている」

性的少数者のカップルを、結婚に相当するパートナーとして公に認める「パートナーシップ宣誓制度」。県内では10の市で導入されていますが、県民全体としてみてみると、その割合は71.9％で、全国で7番目に低くなっています。

こうした現状を知ってもらおうと、10月に鹿児島市で写真展が開かれました。会場には、カップルの幸せそうな写真やメッセージなどが並びました。開催したのは、指宿市や鹿児島市で性的少数者を支援する「レインボーポート向日葵」です。

（レインボーポート向日葵・山田香織さん）

「自治体ごとにパートナーシップ宣誓制度が制定されているが、それだけでは保障されない法律上で保障されない部分がたくさんある」



一緒に住んでいても扶養家族になれなかったり、子どもをともに育てていても親権を持てないなど、法律で認められた結婚ではない“壁”があると言います。

（レインボーポート向日葵・山田香織さん）

「世間的な認知度、LGBTQは上がってきていると思うが、鹿児島県はパートナーシップ制度も、まだまだ。パートナーシップ制度があると思っていても、同性婚は法律的に違うというところを、まず分かってもらって、理解してもらえれば」

よしむらさんは、音楽活動と並行して、レインボーポート向日葵とともに、性的少数者への理解を深める活動にも力を入れています。この日、参加したのは、同性婚について考える講演会です。当事者が暮らしやすい社会をつくるために、何が必要なのかをよしむらさんたちが、意見を出し合いあました。

（よしむらさおりさん）

「私が、自分がバイセクシャルだと思ったときに、周りのみんながやっているように生きていけないんじゃないかと、不安があった。もし、同性婚が可能になったら、自分が自分らしく生きて、それが保障される安心感が生まれる人が、たくさんいると思う」



「一人ひとりが、自分らしく暮らしやすい社会のために」。まずは、個性を受け入れる心構えが大事だと話します。

（よしむらさおりさん）

「セクシャリティ関係なく、他の人のことを完全に理解するのは、そもそも不可能なことなので、違いがあることを受け入れる、そういう心構えが、一人ひとりにあればいいのかなと思う。考えたこともなかった人たちに、こういう社会的な課題があって自分らしく生きられない人たちがいることを知ってもらえたら」



性的少数者が、特別なものではなくなるその日まで、歌や言葉で思いを伝え続けます。

（KYT news.everyかごしま 2025年10月23日放送）