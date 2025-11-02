「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）

大学三大駅伝の第２戦が行われ、箱根駅伝王者の青学大は３位に終わり、７年ぶり３度目の優勝はならなかった。優勝の駒大とは２分３５秒差だった。初戦出雲駅伝７位から巻き返しに成功した。

原監督はレース後「エースがエースの走りをしてくれたので、形は作れましたけど、黒田朝日に渡る前が駅伝をしてない。そこが箱根へ課題が残った。出雲の大惨敗から形は作れた。箱根に向けてレベルアップできる。箱根は私ども勝ちますよ」と総括した。

前日会見で「朝日にかける大作戦」を掲げた原監督は「各区間取りこぼしのない走りをしていきたい。（７区の）黒田朝日に渡った時に先頭もしくは３０秒以内で争っていけば、優勝争いにも絡んでくる」と見据えていたが、誤算の展開となった。当日変更で投入された１区の椙山一颯（１年）は終盤まで先頭争いを繰り広げたが、最後のスパート合戦についていけず、８秒差の１１位で２区へ。２区の荒巻朋熙（４年）は追い上げる流れを作れず、ジワジワと先頭集団から離されていき、首位中大と５２秒差の１０位。区間でも１０位の走りとなった。

３区の宇田川瞬矢（４年）はジワジワと順位を上げていき、８位まで浮上したが、首位駒大との差は１分５秒差に拡大。区間７位の走りだった。

４区の塩出翔太（４年）は序盤飛ばしたが、その後、先頭からの差は開いていった。区間７位の走りで、８位で後半戦へ入った。

駒大、国学院大、中大がし烈な争いを繰り広げる中、５区に起用した三大駅伝初出場の佐藤有一（４年）も流れは変えられず、２分５４秒差に拡大した。６区飯田翔大（２年）が区間賞の走りで順位を２つ上げて５位に浮上。首位駒大と２分５２秒差で、エースの黒田朝日（４年）にタスキが渡った。黒田は８キロ過ぎに帝京大をとらえて４位に浮上すると、後半一気にギアを上げて、国学院、中大をとらえて２位に浮上。区間記録の激走で首位との差を１分近く縮めて１分５５秒差に迫った。

当日変更でアンカーを任された小河原陽琉（２年）は中盤までに中大に抜かれた。国学院大にも抜かれ、一時４位に順位を落としたが、最後に抜き返して表彰台を死守した。