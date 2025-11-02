タレントの和田アキ子が２日、ＴＢＳ「アッコにおまかせ！」に出演し、同番組が来年３月で終了することを視聴者に報告した。

和田は番組終了まぎわ、「『アッコにおまかせ！』はおかげさまで先月４０周年を迎えました。わたしはずっと前からこの番組に関しては、自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思って参りました。４０周年を目標にしておりましたが、迎えることが、これが一番にいいタイミングだなと思って今日、発表させていただきます。『アッコにおまかせ！』は来年３月をもって終了とさせていただきます」と一礼した。

「本当に今までやってこれたのはスタッフの皆さんはもちろんですけど、出演してくださった準レギュラーの皆さん。そして何より日曜日のお昼にこのチャンネルに合わせてくださった視聴者の皆さんのおかげだと深く感謝しております」と、ここでも一礼した。

「４０年間、本当にありがとうございました。これから１回１回を大切に皆さんとともに明るく楽しくお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いします」と頭を下げ、感謝を伝えた。