現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズターフ（G1・芝2400m）は、D.マクモナグル騎乗、平地障害の二刀流エシカルダイアモンド（せん5・W.マリンズ）が波乱を巻き起こした。勝ちタイムは2:25.45（良）。

2着にレベルスロマンス（せん7・C.アップルビー）、3着にエルコルドベス（せん4・C.アップルビー）が入った。

BCターフ・エシカルダイアモンドとD.マクモナグル騎手

平地と障害のレースで活躍する異色の二刀流エシカルダイアモンドが大金星を飾った。直線ではこのレース3度目の勝利がかかったレベルスロマンスが抜け出したところで、外から素晴らしい差し脚を繰り出した。ミニーホーク、ゴリアットなど欧州の超一線級が揃ったレースでまさかの差し切りを演じた。

同馬を勝利に導いたマクモナグル騎手は、「後ろでリラックスさせて、流れが向くのを待つという形を取りました。幸い道中はしっかり流れてくれて、直線で外へ持ち出せた瞬間に“ボタンを押した”ら、グンと反応して一気に突き抜けてくれました。チームのみんなに感謝したい師、今年を締めくくる最高の形になりました」と喜びを口にした。