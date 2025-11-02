G-DRAGONがIVE・ウォニョンに大きな花束をプレゼント！ウィット溢れるやりとりに注目

ボーイズグループBIGBANGのG-DRAGONが、ガールズグループIVEのウォニョンにウィット溢れるプレゼントを贈った。

《写真》G-DRAGON、ウォニョンとCM共演

去る10月31日、ウォニョンは自身のSNSにG-DRAGONが送った花束の写真を投稿し、一緒に送られたカードには「2025車をどかしてください、1young/31チケットを出してくださZ…We're up all night to get Lucky！Show’em what u’ve got！―XOXG」というメッセージが書かれている。

これに対し、ウォニョンは飛行機、星、制服の絵文字とともにG-DRAGONのアカウントをタグ付けし、感謝を伝えた。

2人のつながりは「APEC 2025 KOREA」のプロモーション動画から始まった。

カードの文章には、その縁とさまざまな象徴がぎっしりと盛り込まれた。

（写真提供＝OSEN）左からG-DRAGON、ウォニョン

（写真＝ウォニョンInstagram）

「車をどかしてください」は動画のなかの台詞、「1young/31」はウォニョン（1young）と送った日（10月31日、0は韓国語で「ヨン」と発音する）の言葉遊び、「Get Lucky」はダフトパンクの同名の楽曲の歌詞、「XOXG」はIVEの曲名を借り、「君が持っているものをすべて見せて」という応援で結んだ。

なお、ウォニョンが所属するIVEは同日、ソウル・KSPOドームで「IVE WORLD TOUR［SHOW WHAT I AM］」の幕を開けた。

そして、G-DRAGONは慶州（キョンジュ）ラハンセレクトの大宴会場で開催されたAPEC首脳会議歓迎晩餐文化公演のステージに上がった。来る12月12〜14日には、ソウルの高尺（コチョク）スカイドームでアンコールコンサートを開催予定だ。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。