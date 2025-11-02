元櫻坂46土生瑞穂、タイトミニから黒ストッキングの美脚スラリ「異次元スタイル」「クールビューティー」と反響
【モデルプレス＝2025/11/02】元櫻坂46の土生瑞穂が10月31日、自身のInstagramを更新。タイトなミニスカート姿で美しい脚を披露した。
【写真】28歳元櫻坂46、元櫻坂46、黒ストッキングで圧巻美脚披露
土生は「ホリデーディナーにご招待いただきました」と「CHARLES ＆ KEITH」のホリデーディナー出席を報告。黒いカーディガンにグレーのタイトミニスカート姿で、黒いストッキングを履いた長く美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「異次元スタイル」「クールビューティー」「めちゃくちゃおしゃれでかっこいい」「麗しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元櫻坂46、元櫻坂46、黒ストッキングで圧巻美脚披露
◆土生瑞穂、ミニスカ姿で美脚披露
土生は「ホリデーディナーにご招待いただきました」と「CHARLES ＆ KEITH」のホリデーディナー出席を報告。黒いカーディガンにグレーのタイトミニスカート姿で、黒いストッキングを履いた長く美しい脚を披露した。
◆土生瑞穂の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「異次元スタイル」「クールビューティー」「めちゃくちゃおしゃれでかっこいい」「麗しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】