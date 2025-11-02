◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズがドジャースに延長戦の末に敗れ、１９９３年以来３２年ぶり３度目の世界一はならなかった。

王手をかけて地元トロントに戻った６戦目でドジャースに惜敗。逆王手をかけられた一戦で４１歳のサイ・ヤング賞３度右腕シャーザーが５回途中４安打１失点の力投。打線は先発・大谷翔平投手を相手に、３回にビシェットが先制３ランを放ってＫＯ。２―３と迫られた６回にはヒメネスが適時二塁打を放って突き放した。

８回にマンシーにソロ弾を許して再び１点差に迫られ、９回１死で伏兵ロハスに同点弾を打たれた。世界一まであと２アウトとしながら追いつかれて延長戦に突入。１１回にスミスに勝ち越しソロを打たれ、その裏、３イニング目に入った救援の山本由伸を打てず、あと一歩及ばなかった。

クレメント内野手はこの日３安打でポストシーズン新記録の３０安打をマーク。試合前の会見では「今夜がどうなっても、これまでで一番楽しい野球のシーズンだった。これほど結束したチームは初めて。勝っても負けても感謝できることがたくさんある。勝てたら特別だと思う。勝っても負けても、本当に最高の一年だった」と話していた。

その結束力から現地メディアで“グルー（接着剤）ジェイズ”の異名をとる。育った若手とシャーザーらベテランが融合し、前年地区最下位からア・リーグ勝率１位でポストシーズンへ進出。ヤンキース、マリナーズを連破して帰ってきたワールドシリーズの舞台。だが前年王者ドジャースの壁の前に、あと一歩及ばなかった。