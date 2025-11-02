◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

中大は大健闘の２位だった。優勝した駒田とは２分１秒差だった。２区の主将・吉居駿恭（４年）が７人抜き区間２位の快走でトップでつなぎ、３区の藤田大智（３年）は区間４位、４区の柴田大地（３年）は区間賞の激走を見せ、トップでつなぐ。

５区は駒大の伊藤蒼唯（４年）が区間賞の激走で首位に立ち、６区以降は国学院大との２位争い。１０月の出雲駅伝１区区間賞の岡田開成（２年）が青学大に抜かれたが、最長区間の最終８区、溜池一太（４年）はすぐに抜き返して２位浮上。熱い走りで２位でフィニッシュした。

学生３大駅伝開幕戦の１０月の出雲駅伝では、２年ぶりの出場で１０位に終わった。優勝候補の一角にあげられていたが、届かなかった。１区の岡田が区間賞の快走を見せたが、２区の浜口大和（１年）が区間１１位と苦戦。３、４区に並べたダブルエースの溜池と吉居もともに区間７位とふるわず、最後まで巻き返すことができなかった。藤原正和監督は「ここまで苦戦するとは、正直想像していなかった。ここから、どう立て直していくかが大事になってくると思います」と淡々と話していた。

それでも、「全日本へ向けては、狙うぞとしっかりやってきた。雰囲気はしっかりと作れていると思います」と藤原監督は話していた。中大は、ただでは起き上がらなかった。