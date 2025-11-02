◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

駒大が２年ぶり史上最多１７度目の優勝を飾った。

定刻の午前８時１０分にスタート。１区の小山翔也（３年）が区間４位、２区の谷中晴（２年）も区間３位でつなぎ、３区の帰山侑大（４年）はキレのあるラストスパートを見せて、首位に上げてタスキをつないだ。

４区の安原海晴（３年）で一時は４位後退も、５区は当日変更で配置された主力の伊藤蒼唯（４年）。タスキを受けた時点で３５秒あった差をグングン縮め、約４キロで前を行く国学院大、中大を抜かして首位浮上。さらに５２秒も引き離し、堂々の区間賞でつないだ。ゲームチェンジャーの役割をきっちりと果たした。

６区の村上響（３年）はさらに差を広げる区間２位の快走を見せ、７区は復活したエースの佐藤圭汰（４年）。レース前、藤田敦史監督は佐藤の状態を「７割」と話していたが、超学生級エースはそれでも強い。区間２位で走り抜き、最終８区の主将・山川拓馬（４年）へとつないだ。

レース後、選手たちに胴上げされた大八木弘明総監督は指導する大エースの佐藤について「本当に無難に走ってくれましたよ。走れたことは、もううれしいですね」とたたえた。就任３年目で全日本２勝目を挙げた藤田監督は「自分たちがやりたかったレースができたことは非常に良かった。箱根につながったと思う。まだ強い選手を残していますし、箱根に向けてはプラス1にも2にも3にもなる。非常に楽しみな部分が多いです」と、監督として初の箱根駅伝制覇への手応えを口にした。

山川は８区に３年連続の出走。前回はタスキを受けた時点で２分以上あった青学大との差をひっくり返す区間賞で、チームの２位に貢献した。今回も最長の１９・７キロで序盤から盤石にペースを刻み続け、２年ぶりの優勝ゴールテープを最高の笑顔で切った。

学生３大駅伝開幕戦の１０月の出雲駅伝では、優勝候補の一角とされながら５位に終わった。ただその後、チームは一丸となって全日本大学駅伝へ調整。藤田敦史監督は「出雲以降、チームの状態は非常に良い。相性が良い全日本で１７度目の優勝を狙っていく。チーム一丸でやっていきます」と自信を見せていた。

盤石な布陣をそろえた中で、各選手が確実に力を発揮した駒大。藤色のタスキが伊勢路で２年ぶりに輝きを取り戻した。