◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長１１回まで突入した接戦で逆転勝ちし、球団史上初となるワールドシリーズ２年連続制覇を達成した。ブルージェイズは１９９３年以来３２年ぶり３度目の制覇を逃した。２年連続のワールドシリーズ制覇は、１９９８〜２０００年にヤンキースが３連覇して以来で、２１世紀初となった。

大谷翔平（３１）は、「１番・投手」でスタメン出場して先発のマウンドに上がった。１０月２８日（同２９日）の本拠地での第４戦では７回途中で９３球を投げ、６安打４失点で敗戦投手。第６戦の９回にグラスノーが登板したことで、中３日という厳しいコンディションの中で先発のマウンドに上がった。

１回表はまずは先頭で打席に立って中前安打。スミスの一ゴロで二塁へ、フリーマンの中飛で三塁へ滑り込んで進んだが、２死三塁でベッツが遊ゴロに倒れて先取点のホームは踏めなかった。１回裏は先頭のスプリンガーに左前安打を許したが、２者連続三振に相手の走塁ミスも絡んで無失点で切り抜けた。

２回は２安打などで２死満塁のピンチを迎えるも、ヒメネスから空振り三振を奪ってガッツポーズを作って吠えた大谷。３回２死走者なしの２打席目は左直に倒れた。両軍無得点の３回はスプリンガーの安打、ルークスの犠打、暴投、ゲレロへの申告敬遠で１死一、三塁のピンチを迎えると、４番のビシェットに中堅左へ３ランを浴びて先制点を献上。大谷は両手を両膝についてガックリとうなだれてそのまま降板となった。２回３分の１で５１球を投げて５安打３失点、最速１００・９マイル（約１６２・４キロ）だった。

５回には２番手左腕・ロブレスキがヒメネスに死球を当てたことがきっかけとなって両軍選手がブルペンやベンチから総出となる一触即発の乱闘寸前の事態ともなるほどヒートアップ。大谷は５回１死一塁で２番手右腕・バーランドと対戦した３打席目に右前安打でこの日２安打目を放ち、１死一、二塁とチャンスを広げたが、後続が凡退して得点は奪えなかった。

ドジャースは６回に３番手のグラスノーが先頭のクレメントに左前安打と二盗を許すと、続くヒメネスに右中間への適時二塁打を浴びてリードを２点に広げられた。２点を追う７回先頭で大谷は４番手右腕のイエサベージから四球を選んで出塁したが、１死でフリーマンが一ゴロ併殺打に倒れた。８回にはマンシーが意地のソロを放って１点差。８回無死二塁からは１１６球を投げた第５戦から中２日でスネルが登板して無失点でしのいだ。

土壇場で追いついて迎えた９回はスネルが１死一、二塁のピンチを招くと、前日の第６戦で６回９６球を投げて１失点で勝利投手となった山本由伸投手（２７）が２日連続のマウンドへ。カークに死球を与えると、続くバーショは二ゴロで本塁封殺。２死満塁で迎えたクレメントが左翼へ大飛球を放ったが、左翼Ｅ・ヘルナンデスと交錯しながら中堅パヘスが捕球し、絶体絶命のピンチをしのいだ。

すると４―４の同点で迎えた延長１１回２死走者なしでスミスが勝ち越しのソロを放った。延長１１回は、山本が先頭のゲレロに左翼線二塁打を許し、１死一、三塁とされたが、最後はカークを遊ゴロ併殺に仕留めて“胴上げ投手”となった。

試合後、インタビューに応じた大谷は「すごい展開でしたけど、全員がいい野球をして、最後、素晴らしい勝ちだったと思います。由伸が世界一の投手だとみんなも思っていると思います。今日明日ぐらいまでは今日の勝利に存分に浸りたい」と充実の汗をぬぐった。圧巻の投球を見せた山本も「すごかったです。無心で、野球少年に戻ったようなそんな気持ちでした」と感無量の様子。ブルペン待機していた佐々木も「ホッとして、、、ブルペンで肩を作っていて、めちゃくちゃ緊張していたんですけど、勝ててよかったです」と安堵の表情を浮かべた。