◇全日本大学駅伝（2025年11月2日 名古屋市熱田神宮〜三重県伊勢市伊勢神宮、8区間106・8キロ）

学生3大駅伝の第2戦、全日本大学駅伝は2日、27チームが参加して行われ、駒大が5時間6分53秒で2年ぶりに大会最多記録を更新する17度目の優勝を飾った。

駒大は1区（9.5キロ）を1秒差の3番手、2区（11.1キロ）を3秒差の2番手で通過。3区（11.9キロ）で帰山侑大（4年）がトップに立った。4区（11.8キロ）ではトップの中大に36秒差の4位へ後退したが、5区（12.4キロ）で当日のエントリー変更で起用された伊藤蒼唯（4年）が区間新記録の35分1秒をマーク。2年前に創価大の吉田響が記録した35分18秒を17秒も更新し、2番手の国学院大に52秒差をつけて首位を奪い返した。

6区（12.8キロ）は村上響（3年）が区間2位の走りで2番手・中大に1分4秒差。7区（17.6キロ）では故障から復帰したエース佐藤圭汰（4年）が区間3位の走りを見せ、2番手の青学大に1分57秒差をつけて“安全圏”に。アンカー（8区＝19.7キロ）の山川拓馬（4年）が歓喜のゴールテープを切った。

中大が2分1秒差の2位、青学大が2分35秒差の3位で、7区でエース黒田朝日（4年）が49分31秒の区間新記録をマーク。3年前に駒大・田沢廉が記録した49分38秒を7秒更新した。

▼駒大5区・伊藤蒼唯 先頭からちょっと離れてしまっていたんですけど、まだ自分の射程圏でぎりぎり踏みとどまってくれた。良い形で走りきることができた。5区はつなぎの区間と言われるんですけど、今年のウチは逆にここを攻めの区間にしようと僕を送り出してくれた。しっかり区間新ぐらいは狙っていこうと思っていた。

▼青学大7区・黒田朝日 区間新も見据えて走っていく中で順位も上げながら、コンディションにも恵まれて自分の最大限のパフォーマンスができたと思います。