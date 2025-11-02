◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5−4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ブルージェイズがあとアウト2つからワールドチャンピオンを逃しました。

3回に先発の大谷翔平選手から1アウト1、3塁の好機をつくり、4番のボー・ビシェット選手が特大の先制3ラン。確信歩きの一発に球場の熱気が高まります。またチームの顔、ウラジーミル・ゲレロJr.選手と熱い抱擁をかわしました。

続く4回は1アウト満塁のピンチとなりますが、センターのドールトン・バーショ選手やゲレロJr.選手の好守備が連発。犠牲フライで1点のみにとどめます。

大一番の先発を託された通算221勝の41歳マックス・シャーザー投手は5回途中1失点。大声援に応え、マウンドを後にします。

6回、ドジャースに1点を返されますが、アンドレス・ヒメネス選手のタイムリーで再び2点差。8回はマックス・マンシー選手のソロで再び1点差に迫られます。

さらに8回途中からマウンドに上がったジェフ・ホフマン投手が1点差の9回、1アウトからミゲル・ロハス選手にソロホームランを献上。勝利まであとアウト2つとしながらも、土壇場で追いつかれます。

直後の攻撃では1アウト満塁の好機をつくるも、連投となった山本由伸投手を打ち崩せず。延長戦に突入します。

その後、試合は延長11回に決着。ウィル・スミス選手にソロホームランを浴び、勝ち越しを許すと、直後の攻撃では1アウト1、3塁のチャンスをつくりましたが、痛恨の併殺。3勝4敗で32年ぶりのワールドチャンピオンには届きませんでした。

▽ワールドシリーズ結果第1戦 ブルージェイズ11−4ドジャース第2戦 ブルージェイズ1−5ドジャース第3戦 ドジャース6−5ブルージェイズ第4戦 ドジャース2−6ブルージェイズ第5戦 ドジャース1−6ブルージェイズ第6戦 ブルージェイズ1−3ドジャース第7戦 ブルージェイズ4−5ドジャース