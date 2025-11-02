ブルージェイズ 頂点まであとアウト2つから“涙” 第7戦は延長戦で敗れドジャースに3勝4敗
◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5−4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)
ブルージェイズがあとアウト2つからワールドチャンピオンを逃しました。
3回に先発の大谷翔平選手から1アウト1、3塁の好機をつくり、4番のボー・ビシェット選手が特大の先制3ラン。確信歩きの一発に球場の熱気が高まります。またチームの顔、ウラジーミル・ゲレロJr.選手と熱い抱擁をかわしました。
続く4回は1アウト満塁のピンチとなりますが、センターのドールトン・バーショ選手やゲレロJr.選手の好守備が連発。犠牲フライで1点のみにとどめます。
大一番の先発を託された通算221勝の41歳マックス・シャーザー投手は5回途中1失点。大声援に応え、マウンドを後にします。
6回、ドジャースに1点を返されますが、アンドレス・ヒメネス選手のタイムリーで再び2点差。8回はマックス・マンシー選手のソロで再び1点差に迫られます。
さらに8回途中からマウンドに上がったジェフ・ホフマン投手が1点差の9回、1アウトからミゲル・ロハス選手にソロホームランを献上。勝利まであとアウト2つとしながらも、土壇場で追いつかれます。
直後の攻撃では1アウト満塁の好機をつくるも、連投となった山本由伸投手を打ち崩せず。延長戦に突入します。
その後、試合は延長11回に決着。ウィル・スミス選手にソロホームランを浴び、勝ち越しを許すと、直後の攻撃では1アウト1、3塁のチャンスをつくりましたが、痛恨の併殺。3勝4敗で32年ぶりのワールドチャンピオンには届きませんでした。▽ワールドシリーズ結果
第1戦 ブルージェイズ11−4ドジャース
第2戦 ブルージェイズ1−5ドジャース
第3戦 ドジャース6−5ブルージェイズ
第4戦 ドジャース2−6ブルージェイズ
第5戦 ドジャース1−6ブルージェイズ
第6戦 ブルージェイズ1−3ドジャース
第7戦 ブルージェイズ4−5ドジャース