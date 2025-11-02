かつて俳優・歌手として活躍し、一世風靡した押尾学さん（47）が、芸能“絶頂期”のモテエピソードを明かした。

【映像】「白髪で…」一世風靡した元俳優の現在の姿

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #9』（ABEMA）が11月1日に放送された。お笑いコンビ・見取り図のリリーは、「僕が高校生の時ぐらい、一世風靡したといってもいい押尾さん。“あの件”から表舞台に出ていないが、今どうしているか」を聞くべく、出演オファー。メディアは普段すべて断っている中、「映像を使わないなら」ということで取材が実現した。

押尾さんの“今”の仕事や生活、獄中生活と踏み込んで話を聞いていくリリー。絶頂期の収入について聞いたところ答えてくれたため、女性関係についても質問をぶつけたそうだ。

その話をスタジオで披露するにあたり、リリーは一言「半端なかった」。「名前を言ったらダメなんですけど、浮名を流してるんですよね。それも全部向こう（女性）から」と明かした。

さらに、当時の芸能界の話を聞いたものの「マジで1個も言えない」とし、スタジオの芸人に衝撃を与えていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）