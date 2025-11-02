＜沖縄旅行キャンセルして！＞息子の誕生日。ベンチで本読む妻にムカッ【第4話まんが：旦那の気持ち】
俺はマサキ（33）。もともとアウトドア好きで、子どもが生まれてからは自分が楽しいことよりも、子どもが楽しいことをしてあげたい気持ちが大きくなりました。だから息子のジンが楽しそうな場所・イベントがあれば、積極的に行くつもりだったのですが……。妻のナオ（32）はどこにも行きたがらないのです。行く場所と言えば近所の公園くらい。しかし、もうすぐジンの誕生日！ いつも以上にナオへお出かけの提案をしました。
なんとかナオを説得して、ジンの5歳の誕生日には家族みんなでアミューズメントパークに行けることになりました。でも当日ナオは……パークに着くや否やベンチに座って「じゃあ行ってらっしゃい。私はここで本でも読んでいるから」と言い出したのです。
ナオは一度もアトラクションの列には並ばず、ずっとベンチに座っていました。15時頃には「道も渋滞するだろうし、そろそろ帰ろう」と言う始末。夜ご飯は家で食べたいからだそうです。「こんなことなら、ジンと2人で来た方がまだよかったな」と、心の底から思いました。
必死の説得でやっと家族3人一緒に行けたアミューズメントパーク。ナオは楽しそうにするどころか、1日ベンチに座って読書をしていました。
一緒に列に並ぶこともしなければ、一緒にパレードを見ることもしない。場所とりをするわけでもない。花火を見たり1日遊ぶつもりでしたが、15時には「もう帰ろう」と……。
ナオがどうしてこんなに変わってしまったのかはわかりません。正直、今のナオといても楽しいとは少しも思えないのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
