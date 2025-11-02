＜速報＞渋野日向子が日本4連戦を「67」締め 暫定10位でホールアウト
＜樋口久子 三菱電機レディス 最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。日本4連戦目の渋野日向子は5バーディ・ボギーなしの「67」をマーク。トータル8アンダー・10位タイでホールアウトしている。
前半16番で初バーディを奪うと、18番からは3連続バーディを奪取。その後も1ストローク伸ばし、連日のボギーフリーラウンドとなる「67」で日本連戦を締めくくった。トータル12アンダー・単独首位に仲村果乃。1打差2位タイに河本結、神谷そら、阿部未悠、2打差5位タイには後藤未有、ウー・チャイェン（台湾）、ルーキーの入谷響が続いている。2週連続優勝がかかる佐久間朱莉はトータル9アンダー・8位タイ。西村優菜はトータル8アンダー・10位タイで後半を回っている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
