＜速報＞山下美夢有が猛追で首位と3差 古江彩佳、岩井明愛も上位
＜メイバンク選手権 最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。
日本勢9人全員が前半を終えて、山下美夢有が11ホールで5ストローク伸ばし、首位と4打差のトータル16アンダー・3位タイに浮上している。古江彩佳と岩井明愛はトータル15アンダー・6位タイ。岩井千怜はトータル9アンダー・29位タイ、畑岡奈紗はトータル8アンダー・35位タイで後半を回っている。竹田麗央はトータル6アンダー・44位タイ。吉田優利はトータル5アンダー・46位タイ、勝みなみはトータル1アンダー・56位タイ、馬場咲希はトータル3オーバー・71位につけている。トータル20アンダー・単独首位にチェ・ヘジン（韓国）。3打差2位にキム・アリム（韓国）、4打差3位タイには山下、ジーノ・ティティクル（タイ）、ハナ・グリーン（オーストラリア）が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
