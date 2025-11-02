俳優の坂東龍汰（28）が2日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。人気のきっかけとなったドラマ「ライオンの隠れ家」出演後の周囲の評価を明かした。

この日、番組ではプライベートでも親交が深い俳優の歌舞伎俳優の片岡千之助、俳優の寛一郎と対談した。

2017年に俳優デビュー。24年放送のTBS系「ライオンの隠れ家」に出演すると第122回ザテレビジョンドラマアカデミー賞助演男優賞を受賞するなど、好演が注目を集めた。

ドラマ放送後、俳優としての認知度が高まり「確かにライオン前よりは役者さんですよねみたいに、しょっぱなで気づかれることとか増えたかも。“おれ、役者か”と錯覚させていただくことは増えたかも」と認識。千之助からの「モテる？」と問いかけには、苦笑いも「モテる！」と魅力的な笑顔を浮かべた。

そんな坂東が好きな女性のタイプは「麦わら帽子が似合う女性」。「真の強さのあることは大前提なんだけど、それをアウトプットされると怖くなっちゃうタイプだから。眼圧でグイって来られると急にキューってなっちゃうから、優しさに包まれてる人がいい」と明かした。