¡¡¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²Æü¡¢¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¸ø¶â´ÄÎ®ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀÖ´úÆüÍËÈÇ¡Ê£±£±·î£²Æü¹æ¡Ë¤Ï£²£¹ÆüÇÛ¿®¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¯¡¼¥×¡¡°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡½ÅÂçµ¿ÏÇ¡¡¸øÀßÈë½ñÂ¦¤Ë¸ø¶âÆóÀéËü±ß¡Ø¿È¤òÀÚ¤ë¡Ù¤É¤³¤í¤«¿ÈÆâ¤ØÀÇ¶â´ÔÎ®¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ£ÅÄ»á¤Î¸øÀßÈë½ñ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¥Ó¥é°õºþÂå¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£ÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ£ÅÄ»á¤Ï¡Ö£Ø¡×¤Ç¡Ö°°Õ¤Î¤¢¤ëÀÇ¶â´ÄÎ®¤Î¤è¤¦¤Ê×ó°ÕÅª¤Êµ»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÂÖ¤Î¤¢¤ëÀµÅö¤Ê¼è°ú¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤âÁêÃÌ¤Î¾å¤ÇÅ¬Ë¡¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö°ãË¡¤«¤É¤¦¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤¬¸ø¶â¤ò°·¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê´¶¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´Ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³Î¤«¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¥Ó¥éÈ¯Ãí¤Î»þ¤ËÆþ»¥¤Ê¤ó¤Æ¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤â¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¿ÈÆâ¤Î²ñ¼Ò¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢ÉáÄÌ¤Ï¡£Ä¾ÀÜ¡¢¶È¼Ô¤Ë¤ª¶âÊ§¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¿ÈÆâ¤Î²ñ¼ÒÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¡£¡Ö¿ÈÆâ¤Î´ë¶È¤¬Íø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤éÂçÌäÂê¡£Â¿Ê¬¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ØÍø±×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Íø±×¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¶È¼Ô¤ËÈ¯Ãí¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö°Ý¿·¤È¼«Ì±¤Ï¤³¤ì¤«¤éÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½¶âµëÉÕ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ï¤ä¤á¤ë¡£À¯¼£¸¥¶â¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÏÃ¤ÏÃª¾å¤²¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ç°ìÄê¤Î¹ñÌ±ÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¥Ô¥ê¥Ô¥ê´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¡£