子役・倉田瑛茉「鬼滅の刃」胡蝶しのぶの仮装披露「可愛くて悶絶」「尊い」とファン歓喜
【モデルプレス＝2025/11/02】子役の倉田瑛茉の保護者とマネージャーによるInstagramが、10月31日に更新された。アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター・胡蝶しのぶに扮した倉田の姿を公開した。
【写真】西園寺さん子役「鬼滅の刃」仮想姿が話題
投稿では「えまちゃん実は…あの人気キャラクターにも変身しました」と胡蝶しのぶ風の羽織りを身にまとい、頭に大きな蝶をつけて笑顔でポーズをとる倉田の姿を公開。「大好きなキャラクターに変身できたのが嬉しかったみたいで”この服のまま寝たい！”とルンルンでした」と倉田の様子を伝えている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて悶絶」「しのぶさんよく似合ってる」「お洋服がぶかぶかなのも尊い」「お姉さんぽく見える」などと反響が寄せられている。
倉田は2020年1月11日生まれ。2023年、TBS系日曜劇場「下剋上球児」でドラマ初出演。2024年7月期のTBS系火曜ドラマ「西園寺さんは家事をしない」では、松村演じる楠見俊直の娘・楠見ルカ役を務め、脚光を浴びた。2025年は、「35年目のラブレター」で映画初出演を果たし、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ「あなたを奪ったその日から」（毎週月曜よる10時〜）にも出演した。（modelpress編集部）
