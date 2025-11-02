½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎËÙ¶×²»¡¢¡ÖÆó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¹¤®¡×»Ð¡¦ÆàÄÅ²Â¤È·ã¥ì¥¢ÃçÎÉ¤·»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö³Ú¤·¤½¡¼¡×
½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎËÙ¶×²»Áª¼ê¡Ê29¡Ë¤¬2025Ç¯10·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î»Ð¡¦ËÙÆàÄÅ²ÂÁª¼ê¡Ê33¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡×
¶×²»¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Ð¤È¤ª½Ð¤«¤±¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÆàÄÅ²Â¤µ¤ó¤È¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´®Ç½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö2¿Í¤È¤âÁá¸ý¤¹¤®¤ë¤±¤É¡¢»ÐËå¤Ê¤ó¤ÇÊ¹¤¼è¤ì¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¶×²»¤µ¤ó¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£ÆàÄÅ²Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÆàÄÅ²Â¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¡¢¶×²»¤µ¤ó¤ÏÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î²£¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤½¡¼¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤º¤Ã¡Á¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»ÐËå¤ä¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£