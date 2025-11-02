ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）が来年３月で終了することが２日、発表された。同日の生放送の最後に、ＭＣをつとめる和田アキ子が、皆様への報告、として話した。

和田は、番組のエンディングで「お時間いただきます」と切り出し「『アッコにおまかせ！』おかげさまで先月４０周年を迎えました。私はずっと前から、この番組に関しては自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました。そして、４０周年を目標にしておりましたが、迎えることができて、あっ、これが一番いいタイミングだなと思って、今日、発表させていただきました。『アッコにおまかせ！』は来年の３月をもって終了とさせていただきます」と話した。

続けて、「本当に今までやってこられたのは、スタッフの皆さんはもちろんですけれども、出演していただいた準レギュラー陣の皆さん、そして何より日曜の昼、１１時４５分にこのチャンネルに合わせてくださった視聴者の皆さんのおかげだと深く感謝しております。４０年間、本当にありがとうございました。これからは一回一回を大切に、皆さんとともに明るく楽しくお届けしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。長い間、ありがとうございました」と締めくくった。