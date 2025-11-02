◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

定刻の午前８時１０分にスタートし、エース区間の７区（１７・６キロ）まで終了した。首位でタスキを受けた駒大の佐藤圭汰（４年）は手堅く走り、首位をがっちりとキープした。

５位でタスキを受けた青学大のエース黒田朝日（４年）は４９分３２秒の区間新記録で３人抜き。駒大と１分５５秒差の２位に急浮上した。２２年に駒大の田沢廉（現トヨタ自動車）がマークした４９分秒３８秒の区間記録を６秒更新した。

この日、黒田朝日は右腕に「☆７」と書き込み、力走した。そのマークは、今年２月１９日に悪性リンパ腫のため、２１歳の若さで亡くなった同期のチームメートの皆渡星七（みなわたり・せな）さんへの思いが込められていた。

皆渡さんは２年生だった第１００回箱根駅伝で１６人の登録メンバー入りを果たした。７区に登録され、当日変更で出番なしとなったが、原監督が「次の第１０１回大会では復路の主力になる」と期待していた逸材だった。

明るく、前向きな性格で、チームのムードメーカーでもあった。昨年１月の箱根駅伝の直後、原監督は皆渡さんに同２月の熊日３０キロロードレースの出場を勧めた。同レースには例年、青学大の有望株が参加する。「熊日３０キロをしっかり走れた選手は翌年の箱根駅伝で活躍するぞ」とゲキを飛ばすと、皆渡さんは「出ます！」と満面の笑みを見せながら即答した。意欲的に初の３０キロレースに臨み、１時間３３分３５秒で７位入賞と健闘した。

３年に進級した昨季、順調に成長し、昨年６月には５０００メートルで１３分５１秒３８の自己ベストを更新した。実は、昨年の全日本大学駅伝では、レベルの高い青学大において、１６人の登録メンバーにも名を連ねていた。

しかし、その後、体調不良を訴え、東京・町田市の選手寮を離れて入院した。今年１月１９日に自身のＳＮＳで「悪性リンパ腫」と診断され、治療を続けていることを明かした。「がんになっても箱根を目指したい」。強い思いをタイトルに込めた文章では「どういった立ち上げ、リハビリをしたのかという記録を残し、発信したい。僕の持っているポジティブ思考と内面的な成長をアウトプットしたい」と復帰へ強い意志を示していた。

原監督は今年の第１０１回箱根駅伝直前の昨年末のチームミーティングに皆渡さんがリモートで参加していたことを明かす。「入院先からリモートで参加してくれました。『走れることは当たり前ではありません。箱根駅伝、頑張ってください』とチームメートを励ましました。みんなで皆渡を励まさなければいけないのに、みんなが皆渡に励まされた。第１０１回箱根駅伝で優勝できたのは間違いなく皆渡の力がありました」

今も皆渡さんはチームメートを励まし続けている。

この日、５区（１２・４キロ）に出場し、４年目にして学生３大駅伝デビューを果たした佐藤有一（４年）は左腕に「星七の分まで」と書き込んだ。その言葉の通り、区間４位と力走した。

１年前の全日本大学駅伝では、堂々と青学大登録メンバーに名を連ねていた皆渡星七さん。４年生として迎えるはずだった第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に向けてもチームメートと伴走を続ける。