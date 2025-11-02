◇柔道 講道館杯全日本体重別選手権最終日（2025年11月2日 千葉ポートアリーナ）

男子7階級が行われ、100キロ超級で王子谷剛志（33＝旭化成）が3回戦で手塚春太朗（東海大）に肩車で有効を取られて敗れ、試合後に引退を表明した。体重無差別で柔道日本一を争う全日本選手権を4度制し、長く重量級の第一線で活躍した。

王子谷は「この試合がダメなら引退と決めていた。柔道選手としての人生を全うした」と潔く話した。今後については「柔道家として何ができるか考えたい」と、これから周囲と相談して決める意向を話した。

東海大4年だった2014年の全日本選手権で初優勝。16、17年も連覇した。だが、五輪出場は果たせず、東京五輪代表を逃した21年に「やめようかと思った」と振り返る。妻との出会いと延岡への転勤で「反骨精神でまた戦う」と奮起し、23年に6年ぶりに全日本で優勝した。

ただ、今年の全日本は初戦の2回戦で敗れ「年々、衰えを感じていた。そこで引退してもよかった」と言う。負けたら引退と決めて臨んだ講道館杯で敗れ「次はない」と引退を公表した。