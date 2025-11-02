元日本テレビアナウンサーで同志社大助教の桝太一氏（44）が1日放送の日本テレビ系「ANOTHER SKY」（土曜後11・00）に出演。アナウンサー生活での忘れられない思い出について語った。

人気アナウンサーから研究者へ転身した桝氏。科学にとっても、自身にとっても関わりの深いイギリス・ロンドンを訪れた。

ウェンブリー・スタジアムに足を運び「2012年のロンドン五輪の時に来た」と回想。当時、担当の報道番組「ZIP！」の取材で、初の現地リポートを行ったと振り返った。

「あわよくば選手からリアクションをいただくというミッションを背負っていたはず。毎日必死だった」と回顧。「そんな中で、このウェンブリー・スタジアムで女子サッカーの準決勝を取材した」という。

ここで「アナウンサーになって初めてプライベートで仲良くしていただいた有名人」だという澤穂希さんについて言及。「あの世界の注目するグラウンドでプレーしている姿にまず感動しましたし、日本が無事勝利して…普通のアナウンサーはしないと思うんですよね、舞い上がっちゃったんでしょうね“澤さーん！”ってやっちゃった」と懐かしんだ。

「そしたら、試合直後“桝くん！”って。あんなうれしいことはなかったですし、凄く心強くて勇気づけられた」と澤さんからの声掛けを回想。「科学のことばかり考えて入った人間が、理屈で人の心を動かすっていう感覚で入ってきた人間が、人の心って理屈じゃない動き方をするんだっていうことをアナウンサー生活で学ばせていただいた」としみじみと語った。