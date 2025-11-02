ワールドシリーズ第7戦、公式もびっくり「まさかの展開！」…「クレイジーすぎる」「なんて試合だ！」
米MLBのワールドシリーズ第7戦が、日本時間2日に行われ、大熱戦となっている。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースが追いつき、延長戦に入った。
【動画】まさか…9回表1死 ドジャースが同点に追いつく
ドジャースは1点を追う9回、ロハスが本塁打を放ち、4対4の同点とした。さらに、前日先発した山本がマウンドにあがった。
「MLB Japan」の公式Xは「まさかの展開！9回表1死、ミゲル・ロハスのソロホームランでドジャースが4対4の同点に追いつきました」と動画を公開。さらに「サヨナラのピンチの場面で中0日で出陣!!」と投稿。
SNSも「まさに総力戦！クレイジーすぎる」「なんて試合だ！」など、大盛り上がりとなっている。
