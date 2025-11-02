夫が女友達と頻繁に連絡を取り合っていて、いい気がする人はほとんどいないのではないでしょうか？ 男女なのでいつなにが起きるかわからない上に、相手が夫へどんな感情を抱いているかも確認できないため、できれば関わらないでほしいのが本音だと思います。しかし、そんな妻への配慮もせず、女友達を優先する男性もいるようで……。

今回は、家族より女友達を優先する夫に妻がブチ切れた話をご紹介いたします。

女友達を優先する夫

「夫は結婚してからも仲のいい女友達がいます。あまり交友関係に口出ししたくないから、今まで特になにも言わずにいたけど、子どもが産まれて家事や育児でバタバタしているのに、ずっと女友達とLINEや電話をしているのを見ると、さすがにイラッとしてしまいますね。

この前なんて家族で食事中に、女友達から電話がかかってきて、後でかけ直せばいいのにわざわざ寝室に行って30分近く電話をしていました。まだごはんの途中だったのに、すっかり冷めちゃったし。そもそも女友達も、既婚者に頻繁に連絡するなんて、非常識ですよね。

子どもの相手よりも女友達の相手をする夫に、ついに怒りが爆発して『そんなに女友達がいいなら、家を出て行って！』『その子と一緒に暮らせば!?』と言ったら、夫はやばいと思ったのか必死で謝ってきました」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 友達とはいえ、相手が異性なら100％安心とはいえませんよね。しかも家のことを放って女友達と連絡を取り合う姿を見たら、ストレスが溜まるのは当然です。結婚して父親になった自覚をもってほしいものですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。