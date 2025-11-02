コクうまのピリ辛ソースがからんだもやしが絶品！


【写真を見る】コスパ最強！栄養も◎！　レンジで作れるもやし＆肉の時短おかず

いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。

和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。

そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！

■コクうまのピリ辛ソースがからんだもやしが絶品！

麻婆もやし

麻婆もやし（料理・石原洋子、撮影・木村拓）


1人分：237kcal

塩分：3.2g

■【材料（2人分）】

もやし…1袋（約250g）

豚ひき肉…100g

にんにくのみじん切り…小さじ1

しょうがのみじん切り…小さじ1

長ねぎのみじん切り…8cm分

万能ねぎの小口切り…4本分

豆板醤…小さじ1/2

A

・しょうゆ…大さじ2

・酒…大さじ1

・砂糖…小さじ1

・塩、こしょう…各少々

B〈混ぜる〉

・片栗粉、水…各大さじ1

サラダ油

ごま油

■【作り方】

1　フライパンにサラダ油大1、にんにく、しょうがを入れて弱火で炒める。香りが立ったらひき肉を加えて強火にし、ほぐしながら炒める。

2　火が通ってポロポロになったら豆板醤を加え、よく炒め合わせる。もやしを加えてさっと炒め、油がまわったら水1カップを加えて約1分煮る。Aを加え、1〜2分煮る。

3　長ねぎを加えてひと混ぜし、Bでとろみをつけ、ごま油少々を回しかける。器に盛り、万能ねぎをのせる。

POINT

もやしは油でさっと炒めることで独特の青臭さが消えて、うまみもアップ！

もやしは油でさっと炒めることで独特の青臭さが消えて、うまみもアップ！


料理／石原洋子、撮影／木村 拓

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』