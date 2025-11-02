絶品のコクうまのピリ辛ソースがもやしと合う〜！ 「麻婆もやし」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■コクうまのピリ辛ソースがからんだもやしが絶品！
1人分：237kcal
塩分：3.2g
■【材料（2人分）】
もやし…1袋（約250g）
豚ひき肉…100g
にんにくのみじん切り…小さじ1
しょうがのみじん切り…小さじ1
長ねぎのみじん切り…8cm分
万能ねぎの小口切り…4本分
豆板醤…小さじ1/2
A
・しょうゆ…大さじ2
・酒…大さじ1
・砂糖…小さじ1
・塩、こしょう…各少々
B〈混ぜる〉
・片栗粉、水…各大さじ1
サラダ油
ごま油
■【作り方】
1 フライパンにサラダ油大1、にんにく、しょうがを入れて弱火で炒める。香りが立ったらひき肉を加えて強火にし、ほぐしながら炒める。
2 火が通ってポロポロになったら豆板醤を加え、よく炒め合わせる。もやしを加えてさっと炒め、油がまわったら水1カップを加えて約1分煮る。Aを加え、1〜2分煮る。
3 長ねぎを加えてひと混ぜし、Bでとろみをつけ、ごま油少々を回しかける。器に盛り、万能ねぎをのせる。
POINT
もやしは油でさっと炒めることで独特の青臭さが消えて、うまみもアップ！
料理／石原洋子、撮影／木村 拓
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』