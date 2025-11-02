佐久間大介が自身のXにて、人生初のジェルネイルを写真とともに報告した。

■佐久間のメンバーカラー・ピンクをベースにマグネットネイルを体験

写真：初体験！ジェルネイルを満喫する佐久間大介。過去には“スノカラーネイル”を披露

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜』最新話がアートネイル特集だったことから、佐久間もアートネイルを体験。これまでSnow Manのライブ等に合わせて、単色塗りのネイルは行ったことがあった佐久間だが、ジェルネイルは初体験とのことでバナナマン・日村勇紀とともにネイルを楽しんだ。

佐久間は自身のメンバーカラーであるピンクをベースに、キラキラとしたラメのような質感が美しいマグネットネイルを施し、親指にはメタリック（ミラーパウダー）のハートマークをアクセントに取り入れている。

■過去にはスノカラーネイルなど、単色ネイルを楽しむ姿も

音楽番組出演時やライブに合わせて、単色ネイルを行ってきた佐久間大介。過去のX投稿でも、Snow Manの各メンバーカラーを取り入れた“スノカラーネイル”などを披露している。