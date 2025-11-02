Photo: 田中宏和

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

バックドア（リアゲートドア）に被せるだけで、スペースを大幅に拡張！週末のキャンプに、子どもの野外活動、そして予期せぬ罹災時。“ちょっと困った...” という場面に遭遇することは以外に多いもの。着替える場所がない、雨が降ってきた、隠れる場所が必要。そんな状況で、持っていると便利なアイテムが「トランクゲートテント Plus」です。どこでもササッと “秘密基地” が完成。移動手段としての車が、快適なパーソナルスペースに早変わりしてくれます。

設置は４ステップで完了

Photo: 田中宏和

専用バッグにたたんで入れておけば、軽自動車のトランクにも余裕で収まる「トランクゲートテント Plus」は、“テント類は設営が大変” という概念をくつがえします。

Photo: 田中宏和

まずは、届いた段階ではセットされていない吸盤を所定の位置に取り付け。

Photo: 田中宏和

その吸盤を、トランクのサイド窓にセットします。

Photo: 田中宏和

そのままバックドアを開けば、ドアが屋根として機能してほぼほぼ形になります。

Photo: 田中宏和

あとは、各所のストラップ、ペグ、あるいは舗装された地面での重りにする2Lペットボトル袋などを使って、ピンと張って……

Photo: 田中宏和

足元を整えれば完成。ペグを打つためのハンマー以外には、別途工具を用意する必要もなく、わずか4ステップでカンタン設置が可能です。

アウトドアと防災で活躍！トランクに被せて簡単設置「トランクゲートテントPlus」 26,100円 【数量限定 25％OFF】トランクゲートテント Plus 1点 商品をチェックする

通気性、プライバシーも確保

Photo: 田中宏和

両サイドとトランク側の3面に大型のメッシュを配置している「トランクゲートテント Plus」は、虫や雨を防ぎながら、通風性も確保。お子さんの様子を外からしっかり確認できる “見守れる安心” も提供してくれます。

ダブルジッパー使用なので出入りもスムーズですし、外部の視線をしっかり遮断したいときは幕を下ろしてファスナーを閉めればOK。着替えはもちろん、罹災時の仮設トイレ利用など、プライバシーをきちんと確保できます。

軽ハイトワゴンからミニバンに適合

Photo: 田中宏和

「トランクゲートテント Plus」は、トランクが上向きに開くミニバンタイプの車種なら、基本的にセットが可能（詳細はリンク先でご確認ください）。

目隠しの幕をタープとして活用できるオプションも用意されていますので、揃えておけば、本格的なオートキャンプでも活躍してくれるでしょう。

レジャーはもちろん、イザというときの隠れ家としても機能してくれるアイテム。一つ車に備えておけばかなり重宝しそうです。

「トランクゲートテント Plus」は、現在おトクな数量限定で割引販売を実施中。詳細は以下よりぜひチェックしてみてください。

アウトドアと防災で活躍！トランクに被せて簡単設置「トランクゲートテントPlus」 26,100円 【数量限定 25％OFF】トランクゲートテント Plus 1点 商品をチェックする

>>> アウトドアと防災で活躍！トランクに被せて簡単設置「トランクゲートテントPlus」

Photo: 田中宏和

Source: CoSTORY