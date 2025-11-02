薄さは正義。

そう、今や世界は薄いスマホブーム。さまざまな国、メーカーで薄さ勝負なスマホが出ていますけど、こいつも随分薄いですよ！ モトローラから登場、「Motorola edge 70」です。

まず、スペック上の厚みは5.99 mm。

「薄っっす！」と話題になったiPhone Airの厚さが5.64mmですから、それよりは「ちょい厚」なんですけど、重量は159gとiPhone Airよりも6gほど軽量です。十分頑張ってるサイズでしょうこれは！

しかもこの薄さ軽さながら切り捨てたモノが少なめ。

Image: Motorola

バッテリーは4,800mAhと大型で、稼働時間は50時間、カメラも50MPの超広角・広角の2眼構成。

望遠はさすがに無理だったかー…と残念ポイントではありますが（3つ目のカメラ、望遠じゃなくて光センサーらしいです）、画面は有機ELで最大120Hzヌルヌル。SoCがSnapdragon 7 Gen 4、RAM12GB、ストレージ512GB。画面内指紋センサー、顔認証も備わっていて、68Wの高速充電にも対応しています。

といったようにミドル機の性能をしっかり担保しつつ、バッテリーもしっかり盛りつつ、薄さを頑張っているのが偉い。

価格は700ポンド（約14万円）くらい。消費税を考えると、価格はiPhone Airと同レベル帯ですね。

現在の薄型ブームは一過性なものになりそうな空気感はありますけど、僕はiPhone Airを触って「薄さのアドバンテージってすごいな！」と感じているので、こちらも上陸したら使ってみたいなぁ。

Source: モトローラ