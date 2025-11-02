桑田佳祐企画・発案のスペシャルイベント、ライブ音源を全曲オンエア決定！『九段下フォーク・フェスティバル’25』FM特番全貌発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月3日16時からTOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送される『FM FESTIVAL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25』の中で、10月12日に東京・日本武道館で開催された『九段下フォーク・フェスティバル’25』の全30曲がオンエアされることが発表された。

■前座からアンコールまでの全曲と、スペシャルコメントのオンエアが決定

『九段下フォーク・フェスティバル’25』は、TOKYO FM 開局55周年と『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の放送30周年を記念して、桑田佳祐の企画・発案により実現したスペシャルイベント。事前に告知されたのは“出演・桑田佳祐 他ゲストあり”だけ。日本武道館でその幕が上がると、とてつもなく豪華な面々が次から次に登場。九段下は大興奮に包まれ、満員となる9000人の観客が熱狂した。

そんな日本音楽史に残る伝説の一夜の模様が、11月3日16時からTOKYO FMをはじめとするJFN全国38局にて、特別番組『FM FESTIVAL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25』としてオンエアされる。

番組内では、前座として出演した田内洵也の歌唱から、当日にサプライズ出演したスペシャルゲストのあいみょん、桜井和寿（Mr.Children）、竹内まりや、原由子、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY）たちとのスペシャル・ライブパフォーマンスを、アンコールまで含めて全30曲すべてオンエア。さらに、ライブ後の楽屋でゲストに実施した特別インタビューの模様もオンエアされる。リアルタイム必聴のプレミアム特番を、ぜひチェックしよう。

なお、本番組は放送後1週間のradikoタイムフリー聴取が可能だ（※タイムフリー30プランは非対応）。

■『九段下フォーク・フェスティバル’25』セットリスト

前座 深川のアッコちゃん／田内洵也

1 今日までそして明日から／吉田拓郎 （桑田佳祐）

2 明日へのマーチ／桑田佳祐 （桑田佳祐）

3 君はロックを聴かない／あいみょん (あいみょん，桑田佳祐)

4 悲しみは雪のように／浜田省吾 (あいみょん，桑田佳祐)

5 偽者／あいみょん (あいみょん，桑田佳祐)

6 白い色は恋人の色／ベッツイ&クリス (桑田佳祐，あいみょん)

7 SEA SIDE WOMAN BLUES／サザンオールスターズ （桑田佳祐）

8 ケンとメリー～愛と風のように～／BUZZ (桜井和寿，桑田佳祐)

9 HANABI／Mr.Children (桜井和寿，桑田佳祐)

10 慕情／サザンオールスターズ (桜井和寿，桑田佳祐)

11 奇跡の地球（ほし）／桑田佳祐＆Mr.Children (桜井和寿，桑田佳祐)

12 夜空の星／加山雄三 （桑田佳祐）

13 いちょう並木のセレナーデ／原 由子 (原 由子，桑田佳祐)

14 花咲く旅路／原 由子 (原 由子，桑田佳祐)

15 風に吹かれて（日本語バージョン）／Bob Dylan (桑田佳祐，原由子)

16 ヨイトマケの唄／美輪明宏 （桑田佳祐）

17 太陽が燃えている／THE YELLOW MONKEY (吉井和哉，桑田佳祐)

18 東京／桑田佳祐 (吉井和哉，桑田佳祐)

19 みらいのうた／吉井和哉 (吉井和哉，桑田佳祐)

20 悲しくてやりきれない／ザ・フォーク・クルセダーズ (桜井和寿，桑田佳祐)

21 あの素晴しい愛をもう一度／加藤和彦, 北山 修 (桜井和寿，吉井和哉，桑田佳祐)

22 なごり雪／イルカ (あいみょん，桑田佳祐)

23 元気を出して／竹内まりや (竹内まりや，桑田佳祐)

24 Two Of Us／The Beatles (竹内まりや，桑田佳祐)

25 涙のキッス／サザンオールスターズ (竹内まりや，桑田佳祐)

26 静かな伝説(レジェンド)／竹内まりや (竹内まりや，桑田佳祐， 原由子)

アンコール

1 California Dreaming（夢のカリフォルニア）／ママス＆パパス（全出演者）

2 今日の日はさようなら／森山良子（全出演者）

3 祭りのあと（桑田佳祐）

■番組情報

TOKYO FM『FM FESTIVAL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25』

11/03（月・祝）16:00～19:00

放送局：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局

出演：（ライブパート）桑田佳祐 シークレットゲスト：（五十音順）：あいみょん、桜井和寿（Mr.Children）、竹内まりや、原 由子、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY） ※前座：田内洵也

進行：住吉美紀

※radikoタイムフリーは1週間のみ（※タイムフリー30プランは非対応）

