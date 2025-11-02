2025年10月28日、中国のポータルサイト・捜狐に、来年の劇場版「名探偵コナン」最新作に登場する7人目の主要キャラクターを紹介した記事が掲載された。

記事はまず、「気がつけば、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の公開から半年が経過しており、多くのファンが早くも来年の劇場版最新作を心待ちにしている。そんな中、原作者・青山剛昌氏がついに来年公開予定の劇場版最新作の7人目の主要キャラクターとして、女子高生探偵・世良真純（せらますみ）の登場決定を発表した」と述べた。

そして、「実は世良が来年の劇場版最新作に登場することは、すでに多くのファンが予想していた。というのも、以前から公式が彼女の登場を示唆するヒントをいくつも出していたからだ。今回の青山氏の発表で世良の登場が正式に確定した。本記事では、これまでに登場が決定しているほか6人の主要キャラクターもあわせて整理してみる」とした。

記事がまず挙げたのは江戸川（えどがわ）コナンと毛利蘭（もうりらん）で、「この2人が登場するのは当然だ。何しろ作品の主人公である。次に灰原哀（はいばらあい）と阿笠博士（あがさひろし）。この2人も劇場版の定番メンバーであり、彼らが出演しない方がむしろ不自然である」と言及した。

続いて、今回初めて劇場版に登場する新キャラクターが萩原千速（はぎわらちはや）を挙げ、「彼女は警察学校組の一人である萩原研二（はぎわらけんじ）の姉であり、松田陣平（まつだじんぺい）の初恋の相手でもある」と紹介。「彼女の背景には語るべきエピソードが多く、それが青山氏が彼女を来年の劇場版最新作の中心人物に選んだ理由なのだと考える」と論じた。

また、神奈川県警の横溝重悟（よこみぞじゅうご）警部について「漫画の描写を見る限り、横溝と千速は公式カップルに設定されているようだ。2人は会えば口げんかばかりだが、実際には仲が良く、まさに『けんかするほど仲がいい』関係である」と評した。

その上で、「ここまでに登場が決定している7人の主要キャラクターを見ると、来年の最新作はかなり見どころが多い作品になりそうだ。千速は新キャラクターながら、警察学校組の物語をさらに広げる存在でもある。また特に注目なのは、彼女と世良がいずれもバイクの名手である点である。劇場版では2人の対決が描かれる可能性も高く、ファンとしては期待せずにはいられない」と強調した。

世良の登場決定に中国のネットユーザーからは「やっぱり世良ちゃんだ！」「本当に世良が来たんだな」「バイク女子たち大集合。迫力ヤバすぎる」「世良真純の参戦、めっちゃ楽しみ！活躍に期待！」「うわっマジかよ！？ 夢じゃないよな。世良ぁぁ！」「高速道路で暴走してたあの2人の女性ドライバーが参戦だ！」「まさかバイクレースでもやるのか？ 佐藤刑事が加わったら完璧だな！」「次は園子も来てほしいな。そしたら女子高生トリオがそろう！」とのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/岩田）