お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56）が1日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。ゲストの元AKB48の前田敦子（34）にツッコミを連発した。

幼い頃は内気だったが、芸能界への憧れは持っていた前田。スカウトされたのを機にAKBのオーディションを受け、1期生として加入した。メジャーデビュー曲でセンターに抜てきされたが、「センターはやりたくない」と戸惑い続けていたという。

加藤は「心の奥底ではセンターをやりたいんでしょ？何でやりたくないって言うの？」と質問。

「本来の私は恥ずかしがり屋。けど、見られているとどうしていいか分からなくなって不機嫌になるみたいな…」と前田が説明すると、加藤は「厄介だね」と眉をひそめた。

また、前田は「悪いとは分かってる」と自覚しながらも、「この曲分かるからいい」とコンサートの全体リハーサルに参加せず、リーダーだった高橋みなみから怒られたことがあると告白。加藤は「てめーが悪いな！めっちゃワルじゃん！」と笑いながらコメントした。

さらに前田が「メンバーもいっぱいいるから、逃げてもごまかせるかなって」と話すと、加藤は「いやいや。あんたど真ん中なのよ。責任感ゼロじゃない！当時のファン泣くぜ？」と切れ味鋭くツッコんだ。