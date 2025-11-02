ナイナイ矢部の妻・青木裕子、小学生の息子たちへの手作り“キャラ弁”を披露「久々に2人分作ったら量の加減が分からず」 2段の弁当箱に“おかずぎっしり”の彩り弁当
お笑いコンビのナインティナイン・矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）が1日、自身のインスタグラムを更新。「#小学生お弁当」のハッシュタグを添え、長男（11）、次男（9）に手作りした“キャラ弁”を披露した。
【写真】おかずぎっしり！青木裕子が披露した、長男＆次男への手作り“ハロウィーン弁当”
「ハッピーハロウィンって、忘れてた。昨日でしたね。今年はこれだけ。ハロウィンらしさ」と明かし、10月31日のハロウィーンに合わせて息子たちに作った弁当を写真で紹介。
2段の弁当箱には、彩りの良いおかずがぎっしり詰められているほか、“おばけ”をかたどった白米や星を散らしたソーセージなどもあり、かわいらしい仕上がりとなっている。
投稿では「久々に2人分作ったら量の加減が分からず作りすぎて、詰める頃にはエネルギー切れの朝でした」と振り返るも、「喜んでいたのでよしとします」と息子たちのリアクションをうれしそうに明かしていた。
青木アナは、2013年3月27日に矢部と結婚。14年3月に第1子となる長男（11）、16年1月に第2子となる次男（9）を出産した。
【写真】おかずぎっしり！青木裕子が披露した、長男＆次男への手作り“ハロウィーン弁当”
「ハッピーハロウィンって、忘れてた。昨日でしたね。今年はこれだけ。ハロウィンらしさ」と明かし、10月31日のハロウィーンに合わせて息子たちに作った弁当を写真で紹介。
投稿では「久々に2人分作ったら量の加減が分からず作りすぎて、詰める頃にはエネルギー切れの朝でした」と振り返るも、「喜んでいたのでよしとします」と息子たちのリアクションをうれしそうに明かしていた。
青木アナは、2013年3月27日に矢部と結婚。14年3月に第1子となる長男（11）、16年1月に第2子となる次男（9）を出産した。