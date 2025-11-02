倍額出しても欲しい！【ダイソー】機能性もバッチリ！「優秀ショルダーバッグ」
財布やリップをいれて、さっと持てるのが魅力の「ミニショルダー」。気軽に使うアイテムだからこそ、プチプラでGETできたら嬉しいもの。そこでおすすめしたいのが、【ダイソー】のショルダーバッグです。\330（税込）というお手頃価格でありながら、巾着タイプやキルトデザインなど、トレンド感たっぷり。さらに2WAYやポケット付きなど、機能面でも頼れそうなアイテムです。
コロンとキュートな巾着ショルダー
【ダイソー】「巾着ショルダーバッグ」\330（税込）
ころんとした形が愛らしい、巾着タイプのショルダーバッグ。手持ちバッグにもなったり、ショルダー紐の長さを変えられたりと、マルチに使えそうなところが魅力です。英字ロゴのタグがおしゃれで、高見えも狙えそう。ミニサイズながら、マチのある立体フォルムで収納力も期待できる一品です。
四角フォルムにキルトが今っぽい！
【ダイソー】「メッシュショルダーバッグ」\330（税込）
きれいめにもカジュアルにもマッチする、スクエアシルエットのショルダーバッグ。キルトのふんわり感が、コーデに奥行きとセンスをプラスしてくれそうです。大胆なメッシュポケットは、おしゃれなアクセントになり、スマホやハンカチなどを入れるのにもぴったり◎ 細部までこだわりがみられるクオリティで、倍額出してでも欲しくなるかも！？
Writer：Anne.M