「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）

ドジャースの山本由伸投手が九回１死一、二塁のピンチでリリーフ登板。連投となるマウンドでサヨナラのピンチをしのいだ。

スネルが招いた１死一、二塁のピンチでコールされた山本。強打者のカークに対し、初球スプリットでストライクを奪った。だが２球目が抜けてしまい右腕への死球となった。ここでバーショの打席を前に、プライアー投手コーチがマウンドへ。ベンチもエドマンを下げてパヘズをセンターに入れた。

絶体絶命のピンチを迎えた中、初球はスプリットが外れた。２球目はファウルとなり、球場の緊張感も高まった。３球目はアウトローでストライクを奪うと、最後はスプリットで二ゴロを打たせ、ロハスが懸命のバックホーム。見事な送球でアウトにしたかに思われた。

だがブルージェイズベンチはチャレンジを行使。判定は覆らず何とか２死にこぎつけた。ここで３安打のクレメントが打席に。左中間へ大飛球が飛んだが、パヘズがキケを吹き飛ばしながらキャッチ。見事に窮地を脱した。ベンチでは大谷翔平が絶叫。試合は延長戦に持つれこんだ。

そして延長十回もイニングをまたいで続投。ヒメネスを二ゴロに打ち取り、続くスプリンガーにはカウント３ボールとしたが、しっかり立て直して空振り三振。最後はルークスを右飛に打ち取った。

山本は前日の第６戦で６回１失点に抑え、ワールドシリーズ２勝目を挙げた山本。試合前に登板をロバーツ監督に志願していた。延長１８回の死闘となった第３戦で、完投勝利から中１日でブルペン待機したように、チームの窮地に立ち上がった。