ワールドシリーズ第7戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が1日（日本時間2日）、カナダ・トロントで行われたワールドシリーズ第7戦の9回にマウンドに上がり、満塁のピンチを背負ったものの無失点に抑えた。前日に6回96球を投げたところから、連投で見せた気迫の投球に、両軍ファンから驚きの声が上がっている。

山本は4-4に追いついた直後の9回、1死一、二塁からスネルをリリーフして登板。先頭のカークに死球を与えて満塁としたものの、バーショを二ゴロに打ち取り2死。さらにクレメントに左中間への大飛球を許したが、この回途中から中堅に入っていたパヘスが、左翼のキケ・ヘルナンデスと激突しながら捕球し無失点で終えた。

常識を超える連投パフォーマンス。見事に応えた山本には米ファンからX上に様々なコメントが寄せられた。

「これは歴史を変える出来事だ。中0日だって？！？」

「かっこよすぎる」

「この男は唯一無二だ」

「ヤマモトの中0日は神レベルの話だ」

「ヤマモトはドジャース1の狂人だ」

「ヤマモトは人間ではない」

また、ブルージェイズのファンと思われる投稿には「ブルージェイズのブルペンvs中0日のヤマモト。我々が有利かどうかはわからない」「我々が勝つ可能性はゼロだ」と、自軍のブルペンの弱さを嘆く声もあった。



（THE ANSWER編集部）