欲しいコートは【PLST】で見つかる！ 新商品発表会に桐谷美玲さんと村田晴信さんが登壇

先日開催された【プラステ2025年秋冬ブランド戦略・新商品 発表会】に、ブランドミューズの桐谷美玲さんと、2025年秋からクリエイティブディレクターに就任した村田晴信さんが登壇。“New PLST, New Me 新しい私、新しいプラステ”という秋冬テーマを掲げ、どんな服作りを目指すのか、そして気になる新作アウターについてトークが繰り広げられました。

村田氏が思い描く【PLST】の展望は“ラグジュアリーの民主化”

自身の名前を冠したブランド【HARUNOBUMURATA（ハルノブムラタ）】を展開しつつ、「ブランドを進化させていくためには優れたデザインディレクターが不可欠」という【PLST】からのオファーを受け、この秋からクリエイティブディレクターを務めている村田晴信さん。

https://www.plst.com/jp/ja/

「【PLST】の物作りのなかで、表現を制限されることはまったくないです。むしろ、クオリティへの追求やチームのレベルはとても高く、感動したほど。私が経験してきたさまざまなラグジュアリーブランドと照らし合わせても引けを取らない、丁寧なプロセスを経て物作りができています。ファーストリテーリングという強い生産背景のおかげで、この品質のものを手の届く価格で提供できるというのが素晴らしく、私はこれを“ラグジュアリーの民主化”と呼んでいるんですけど、それが実現できるのではないか、と思っています」

村田氏が最初に手をかけたコートをまとい、桐谷美玲さんが登場

村田さんが一番最初に手をかけたのは、ウールブレンドリバーフーディーロングコート。それを素敵にまとった桐谷美玲さんが登場！

【PLST】ウールブレンドリバーフーディーロングコート\29,000

「WEB CMでも着用したものなのですが、今日羽織ってみて改めてすごくいいな、と思いました。フードがついているとカジュアルな印象ですが、このコートはきれいにカッコよく見えてサマになるんです」と桐谷さんも絶賛。

【PLST】ウールブレンドリバーフーディーロングコート\29,000

「薄手なのに保温性が高いので、中に着るアイテムによって温度調整がしやすく、秋から冬まで長く着ることができておすすめです」

村田さんも「一枚仕立てでとにかく軽く、そして暖かい。羽織るだけでシルエットが決まる、という今季を象徴するアイテムになっています。上品でリラックス感のあるニットなどをスタイリングすると、大人の余裕のようなものを醸し出してくれる一着です」と話します。

ほかにも気になる新作コートが目白押し！

発表会が行われた隣りのスペースでは、新作コートをまとったマネキンがズラリ！

桐谷さんが着用していたウールブレンドリバーフーディーロングコートの色違いを発見。

【PLST】ウールブレンドリバーフーディーロングコート\29,000

ネイビーは、上質感が漂う素材も相まってノーブルなムード。ほかにもブラック、ダークグレー、ワインがあり、全5色から選べるのも嬉しいところです。

同素材のウールブレンドリバーカラーレスロングコートは、シンプルでクラシカルな雰囲気。ワインカラーを選ぶと、身も心も華やぎます。

【PLST】ウールブレンドリバーカラーレスロングコート\27,000

お値段は、なんと驚きの2万円台。圧倒的に高見えするコート、必見です。

暖かくて軽いうえ水をはじき手洗いもできるパデッドシリーズ

東レが開発した高機能中綿を採用した“ウォームリザーブパデッド”シリーズは、ダウンに匹敵する保温性や軽さが優れポイント。しかも、撥水機能、家で手洗いができるという情報量の多さで、買い足す理由のある冬アウターです。

しかも、ボリュームのある衿と袖がいまの空気感に合い、とにかく洒落てます。

【PLST】スタンドカラーパデッドブルゾン\30,000

ウエストにゴムが入ったフィット&フレアなシルエットのロング丈もスタンバイ。

【PLST】リモンタパデッドロングコート\37,000

上半身がコンパクトに見えてスタイルアップが図れるステッチ幅にも、工夫が凝らされています。

冬ならではのふわもこ感が楽しめる毎年人気のフェザーヤーンニットコート

冬おしゃれの楽しみのひとつが、あたたかみのある素材感。細くやわらかな毛質のフェザーヤーンニットコートは、高密度で高級感を醸し出す一着です。

【PLST】フェザーヤーンニットコート\17,000

バランスがとりやすい丈感だから、スカートもフルレングスのパンツもおかませあれ。つるんとしたボトムスやデニムパンツなどで異素材ミックスに仕上げることもできます。

ほかにも、フェイクレザーブルゾンやテーラードロングコート、マウンテンパーカなど、さまざまなタイプの冬アウターが登場中なので、ぜひオンラインストアや店舗でチェックしてみて。

発表会のエンディングで、桐谷さんは「新しい【PLST】のコレクションは、見ていて本当にワクワクします。村田さんのディレクションによって、ますます素敵にパワーアップしているので、みなさんの秋冬のお悩みにも応えられると思いますし、新しい視点で新しい自分に出会ってもらえたらなと思います」と笑顔。冬アウター以外のニットやフルレングスパンツ、柄アイテムなど素敵なものばかりなので、ぜひ注目してみて。

senior writer：Momoko Miyake