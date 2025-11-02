俳優のイライジャ・ウッド（44）が、ニュージーランドのマタマタにある「ホビット村」で行われた『ロード・オブ・ザ・リング』をテーマにした結婚式にサプライズ登場した。



【写真】オーマイガッ！新婦、まさかの本物の主人公登場に大興奮 新郎の衣装はもちろんホビットw

同人気映画シリーズで主人公のフロド・バギンズ役を演じたイライジャは、カメラクルーを伴って登場、新郎新婦は驚きを隠せなかった。ホビット村の公式TikTokアカウントに投稿された動画では、参列者の中から現れ、祭壇の前に立ったイライジャを見て、新郎新婦は「オー・マイ・ゴッド！」と声を上げている。ジャケットにジーンズ、スニーカー姿のイライジャは、ホビット風の衣装に身を包んだ他の参列者の中でひときわ目立っていた。



イライジャは、「すごいね、みんなホビットの格好をしてる！」とコメント、記念撮影にも応じ、テーマに合わせて膝丈ズボンの装いの新郎は、「来てくれて本当にありがとう）」と感謝を述べていた。



2000年に映画の撮影が終了した後、39のホビットの家の内22が撤去された。しかし観光客の急増により、ホビット村は公式観光地として整備され、2002年からガイドツアーが開始された。



2009年にはピーター・ジャクソン監督が「ホビット」三部作の撮影のために再びこの地を訪れ、現在では再建された44のホビットの家も見学できるようになっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）